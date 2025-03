Eddy Terstall, tja, wie is Eddy Terstall, weet je dat echt niet jongen, nou goed. Gevierd filmregisseur, scenarioschrijver, columnist. Maakte daarnaast een geweldige theatervoorstelling over Theo van Gogh. Scherpe geest, onuitputtelijke voorraad anekdotes. Amsterdammer, Ajacied, en een van de initiatiefnemer van Vrij Links, een club die een links voorstaat dat, nu ja, niet volslagen debiel is. Het gesprek gaat over PSV-Ajax, Johan Cruijff, films maken, dictatorschap, in hoeverre het leuk is om met Eddy te werken, de fusie tussen GroenLinks en PvdA, woke rechts in Amerika, waarom het zo verdomde belangrijk is het westen te verdedigen, en nog een boel andere onderwerpen.