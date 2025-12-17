achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

TRAILER - MELANIA the movie

Misschien wel de hardst werkende vrouw van de president van de Verenigde Staten

In de categorie JONGENS WAAR KIJKEN WE NAAR; deze epische trailer voor een FILM over de First Lady. De eerste vrouw van de Verenigde Staten, dat is over het algemeen een behoorlijk niksige functie. Vaak proberen ze zich in de markt te zetten als vrouwenicoon, als ultiem bewijs dat als je hard werkt en heel erg je best doet, je misschien ooit een president aan de haak kan slaan. Of ze doen dingen met kinderen, niet op de Epstein-manier maar dan prediken ze bijvoorbeeld hoe stom drugs zijn (Nancy Reagan) of hoe belangrijk gezond eten is (Michelle Obama). Inmiddels hebben we, voor de tweede keer, MELANIA. We zien de schone Sloveense niet bijzonder vaak, en als we haar zien verstopt ze zich onder een gigantische Zorro-hoed (uitstekend, red.). We weten dat ze haar vent er zo nu en dan aan herinnert dat Poetin toch best wel een lul is, en schreef ze de Russische leider deze brief over het beschermen van kinderen (die Rusland ontvoert). Verder zoekt ze ieder jaar de kerstversiering voor het Witte Huis uit, maar wat ze in godsnaam de rest van de tijd doet kunnen ze straks zien deze film van Amazon MGM Studios. Een soort Real Housewives of Washington DC. Een 'intiem' doch zwaar geregisseerd inkijkje in het gezinsleven van Trump en natuurlijk lekker propagandamateriaal voor de Midterms komend jaar. Waarschijnlijk weinig naaktscènes, dat is dan weer jammer.

Piss on the World!

Tags: Melania Trump, film
@Zorro | 17-12-25 | 20:00 | 60 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

De GeenStijl Podcast: Martin Koolhoven over Babygirl, domme opiniestukken en Caroline van der Plas

Een podcast over het persoonlijke, het politieke, het professionele, het pietluttige, het potsierlijke en het polemische

@Schots, scheef | 19-01-25 | 09:14 | 112 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.