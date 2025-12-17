In de categorie JONGENS WAAR KIJKEN WE NAAR; deze epische trailer voor een FILM over de First Lady. De eerste vrouw van de Verenigde Staten, dat is over het algemeen een behoorlijk niksige functie. Vaak proberen ze zich in de markt te zetten als vrouwenicoon, als ultiem bewijs dat als je hard werkt en heel erg je best doet, je misschien ooit een president aan de haak kan slaan. Of ze doen dingen met kinderen, niet op de Epstein-manier maar dan prediken ze bijvoorbeeld hoe stom drugs zijn (Nancy Reagan) of hoe belangrijk gezond eten is (Michelle Obama). Inmiddels hebben we, voor de tweede keer, MELANIA. We zien de schone Sloveense niet bijzonder vaak, en als we haar zien verstopt ze zich onder een gigantische Zorro-hoed (uitstekend, red.). We weten dat ze haar vent er zo nu en dan aan herinnert dat Poetin toch best wel een lul is, en schreef ze de Russische leider deze brief over het beschermen van kinderen (die Rusland ontvoert). Verder zoekt ze ieder jaar de kerstversiering voor het Witte Huis uit, maar wat ze in godsnaam de rest van de tijd doet kunnen ze straks zien deze film van Amazon MGM Studios. Een soort Real Housewives of Washington DC. Een 'intiem' doch zwaar geregisseerd inkijkje in het gezinsleven van Trump en natuurlijk lekker propagandamateriaal voor de Midterms komend jaar. Waarschijnlijk weinig naaktscènes, dat is dan weer jammer.