Ruim drie dagen na het even vernietigende als nutteloze overheidsrapport over het overheidsfalen van de overheid inzake het knevelen van onschuldige burgers door de Belastingdienst van de overheid, is faux-vakbondsman Lodewijk Asscher eindelijk klaar met kerstkaartjes schrijven aan de achterban achterkamers en had hij nog een uurtje over om zichzelf in een glitterende slachfofferrol te wentelen en onder de kerstboom te verstoppen. Ja, hij was jarenlang verantwoordelijk minister (en vice-premier) in één van Ruttes vele veldtochten tegen de rechten van de kleine luiden, maar hee, het was oorlog en bevel is bevel. Tuurlijk, hij had liever ingegrepen maar ja, het kon niet. Alles was op de bon, met name de peilingen van zijn PvdA. Op houten banden haalden ze het einde van die politieke hongerwinter en achteraf moeten we allemaal de wonden likken. Sorry voor de flinterdunne vergelijking van weblog dezes maar een Ardennenoffensief tegen de opmars van zo veel openlijk ontkenning van verantwoordelijkheid zit er hier ook niet meer in. Glas, plas, u kent het adagium.

Want in een fatsoenlijke, goed werkende en controleerbare democratie zouden politici zelf de witte vlag hijsen danwel het zeil strijken maar ja, ja dit is Malta Nederland dus gaan Rutte en Asscher gewoon als lijsttrekkers van hun maffiakliek richting de verkiezingen van maart, daarna wordt Eric Wiebes vanzelf weer ergens consiglière van een of ander ministerie en mogen argeloze burgers de komende vier jaar weer afwachten welke doelgroep ditmaal het paardenhoofd met het Rijksoverheidslogo in bed aantreft. Want dat is het enige dat de toeslagenaffaire ons leert: Rutte is koning eenoog in een land van moedwillige blinden. En Asscher was jarenlang zijn kroonprins. Stem ze weg, want zelf vertikken ze het om op te rotten. Oh en trouwens. Dat paardenhoofd? Dat was echt.

Update: Asscher laat ook RTL in de kou staan. PvdA staat op barsten

