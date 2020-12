Terwijl de beerput nog lang niet leeg is (kijk eens wat er eergisteren voor lelijks opdook, uit 2019, dat u niet denkt dat het allemaal oude koeien zijn) en de meeste ouders NOG STEEDS NIET ZIJN GEHOLPEN, wordt er vandaag weer eens een nieuw rapport over het kinderopvangtoeslagdrama gepresenteerd. U zult zich wel afvragen. Een nieuw rapport over de kinderopvangtoeslagaffaire. Is dat nou nodig? Nou natuurlijk is dat nodig want het vorige rapport is geschreven door een commissie onder leiding van Piet-Hein Donner (CDA), een van de rotste stukken pus in de etterende wond die voortwoekert in het hart van onze overheidsdiensten.

Die etterende wond dus. Die werd tijdens de verhoren voor dit onderzoek, waar alle ambtenaren naar elkaar en de politiek wezen en alle politici naar elkaar en de ambtenarij, weer een beetje beter zichtbaar. Dus verwacht men onder de Haagse kaasstolp een 'keihard rapport' dat zou kunnen leiden tot het aftreden van Rutte a la Paars 2. "Over eenzelfde gebaar van Rutte - die in zijn tien jaar als premier eindverantwoordelijk was voor de hele duur van de affaire - wordt nu in kabinetskring ook gesproken. Met de verkiezingen half maart en het Kamerdebat over het rapport na het kerstreces, is verwachting overigens dat welk gebaar dan ook pas volgend jaar wordt gemaakt." We gaan het zien.

UPDATE: Conclusie: Kabinet had op meerdere momenten kunnen en moeten ingrijpen, grondbeginselen rechtsstaat geschonden.

ONGEKEND ONRECHT: Download hele rapport hierrr

BAM

BAM

BAM