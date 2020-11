Nou ben ik echt geen doemdenker maar toch even hierover. De laatste tijd wordt er door met name links triomfantelijk geroepen dat de 'staat' en de 'overheid' weer helemaal terug zijn. Nederland heeft blijkbaar zijn buik vol van het neoliberalisme en de terugtredende overheid. Zelfs de VVD schijnt, hier op inspelend, een ruk naar links te maken in haar recente verkiezingsprogramma. Allemaal prima maar ik loop lang genoeg mee om te weten dat een machtige en vooral alleenheersende overheid niet per definitie een efficiënte en prettige overheid is. Blijkbaar kennen maar weinigen de tijd dat de overheid bijv. het monopolie had op bijv. telecommunicatie. Je kon gewoon niet om de almachtige en monopolistische PTT heen, met alle gevolgen van dien. De Gemeentelijke Dienst Herhuisvesting was oppermachtig in 020. Als je een woning wilde was het zaak daar 'connecties' te hebben. Vriendjespolitiek was daar aan de orde van de dag! Zo kan ik nog uren doorgaan maar laten we naar het heden kijken. Het is dezelfde zo geroemde overheid die dus jarenlang duizenden mensen in de toeslagenellende heeft gestort en geruïneerd! Ook hier voerden almachtige ambtenaren binnen hun eigen koninkrijkje de wet uit en dan geldt ook nog dat daar 0,0 politieke controle op was.

Terug naar de sterke staat en overheid? Ach, de tijdgeest is er blijkbaar naar en dus gaat het gebeuren. De toeslagencase leert echter dat een sterke staat en overheid ons nou niet per definitie in het paradijs brengt. We gaan het zien. U bent gewaarschuwd!