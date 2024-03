Best interessant dat Hugo de Jonge de verandering van het racistische ‘moeder’ in het inclusievere ‘ouder’ een onnodige fout noemde. Je vraagt je af welke van zijn fouten hij niet als onnodig zou bestempelen. En geldt dat niet voor dat hele kabinet. Ja, superkut allemaal, maar het was wel hard nodig. Het kon natuurlijk echt niet langer zo, zonder [X] in je paspoort. En wat moesten we zonder een woud van genderneutrale toiletten? Als je vindt dat de VVD zijn ziel aan de duivel (lees: D66) heeft verkocht, wat dacht je dan van het CDA van mentale dwerg De Jonge met zijn meerderwaardigheidscomplex? Maar goed, ondertussen snikt het ambtelijk apparaat zich de ogen nat, omdat het de politici krijgt die het verdient.