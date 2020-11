@Piet Karbiet | 12-11-20 | 12:09: waarschijnlijk bedoel je het Indiase gebruik van sati, bij overlijden van haar man wordt de weduwe levend mee verbrand bij crematie.

Charles James Napier (commander in chief en generaal in India) zei het volgende: “Be it so. This burning of widows is your custom; prepare the funeral pile. But my nation has also a custom. When men burn women alive we hang them, and confiscate all their property. My carpenters shall therefore erect gibbets on which to hang all concerned when the widow is consumed. Let us all act according to national customs.”