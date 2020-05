"Veel lagere medewerkers drongen eerder al aan op disciplinaire of strafrechtelijke maatregelen tegen hoofdrolspelers in de toeslagenaffaire"

Hoe hoger in de boom, hoe langer je kunt doorgaan met fouten maken zonder gevolgen. Zeker als je weer kunt vertrekken.

Want eigenbelang.

En die eigenbelangen hoeven niet altijd overeen te komen met het belang van het bedrijf, of van het land, het kan ook het einddoel juist tegenwerken.

En dan heten ze perverse prikkels.

Perverse prikkels slopen hele economieën (banken-belangen), of de drukken op gezondheidszorg (farmacie-belangen). Italië is vast een goed voorbeeld, dat laten ze al 30 jaar uit de hand lopen, niemand weet waarom.

Kortom VVD, wat gaan we leren van Adam Smith en wat gaan we anders doen.

En wat is er bij de belastingen gebeurd, dat die signalen van lager personeel en inzichten zijn genegeerd. welk mechanisme was dat?