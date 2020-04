Bij de Belastingdienst zijn aantoonbare ambtsmisdrijven gepleegd in de CAF-11 toeslagenaffaire. Onschuldige burgers vervolgd, corruptie in de ambtelijke top, klokkenluiders uit de kerktoren gesmeten - alles is bekend. Er is al een staatssecretaris geofferd en Rutte moest er van """huilen""", maar van vervolging van de criminele belastingdienst is nog geen enkele sprake. Om de actieve herinneringen aan de eigen misdaden op te rakelen tijd te kopen om de eigen ambtsmisdrijven weg te poetsen tijdens een verdomd handige pandemie, heeft de nieuwe interim FinStas van D'66 (voorheen bekend GVB-graaier, hier links op de foto) de vlucht naar voren genomen door "een second opinion te vragen aan een onafhankelijke buitenstaander over de verplichting aangifte te doen van ambtsmisdrijven."

Nou mag u 1 keer raden wie die """onafhankelijke buitenstaander""" is. Inderdaad: die gele boerka op de foto hierboven. Hendrik-Jan Biemond, totale prutsdodo van de PvdA Amsterdam, die tijdens Pride 2019 in een boerka door de binnenstad banjerde om homo's symbolisch van een flat te flikkeren, en daarvoor een dag later zelf door zijn eigen lokale fractieleidster voor de vrijheidstrein gegooid werd. Deze nuffige nitwit is in het dagelijks leven partner bij advocatenhel Allen & Overy, en hij is volgens de coalitie deze foto duidelijk buigzaam, moreel corrupt of chantabel genoeg om de ambstmisdrijven van de Belastingdienst onder de mantel der liefde haat te bedekken.

Politiek actief bij medeplichtige partij

We hadden de Kamerbrief van de FinStas over zijn benoeming in maart ff gemist, maar vorige week werden Kamervragen (pdf) gesteld over de keuze voor Boerkadrager Biemond, waarin verbaasd geïnformeerd wordt of dit een betaalde klus is, en of het toeval is dat er voor een advocaat is gekozen die zelf politiek actief is (voor de partij van CAF-medeplichtige Lodewijk Asscher) en die werkt voor een advocatenkantoor waar de huidige minister van Klassejustitie en Schijnveiligheid Gabberwaus ook partner was. Geen vraag, helaas, of iemand die gestoffeerde gevangenissen met burgerlijke grondrechten verwart, in staat is om CAF van koren te scheiden in deze precaire kwestie. Maar daar zijn wij dan weer voor.