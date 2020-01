Jarenlang verzwijgen, verstoppen, van hogerhand bevelen om dóór te zetten met beschuldigingen en om bezwaren kwijt te maken. Debat na debat duiken, ontwijken, ontkennen en liegen. En als er dan écht geen ontkennen meer mogelijk is, en de staatssecretaris in het zwaard van zijn eigen onkunde is gevallen, dan kun je altijd nog de vlucht naar voren nemen in waterlanders uit het peilloos diepe meer van de politieke krokodillentranen. DAT is onze premier, dames en heren. En wie dit gelooft, is gek.

Au.

Wat Blauwpetje zegt