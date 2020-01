Nou, ze zijn eruit bij D66. Er zijn twee 'vrijwilligers' gevonden voor de duobaan als staatssecretaris van Financiën na het aftreden van Menno Snel. Hans Vijlbrief wordt stas belastinginning en Alexandra van Huffelen gaat de toeslagenafdeling runnen, dus Kees Verhoeven blijft gewoon verantwoordelijk voor de stagiaires in de Tweede Kamer. Vijlbrief kennen wij nog van toen hij topambtenaar op het MinFin was en meedeed aan deze mailwisseling met minister Jeroen Dijsselbloem waaruit de leugens over de Brusselse naheffing bleken. Vijlbrief dook weer op toen Dijsselbloem werd gewipt als voorzitter van de Eurogroep. D66 had volgens de regels van het Coalitie Pluche Plak Kwartet Spel nog een joker tegoed had en schoof Vijlbrief naar voor als Eurogroep-bobo waardoor Nederland in de Brusselse Mens Erger Je Niet Bingo één kanskaart te kort kwam en Dijsselbloem moest wieberen. Echt iemand die korte metten gaat maken met allerlei politieke spelletjes in de ambtelijke top dus. Staatssecretaris nummer twee Alexandra van Huffelen heeft in ieder geval genoeg ervaring opgedaan bij totaal falende organisaties. Ze was vanaf 2014 directeur van het Amsterdamse vervoersbedrijf GVB en ontving in die hoedanigheid een salaris boven de Balkenendenorm van 213.000 euro per jaar. Het GVB weigerde dat jarenlang omlaag te brengen en pas in juni 2018 ging Van Huffelen (die volgens Rutger Groot Hamassink geen moreel besef heeft) achteruit naar een schamele 187.000 euro per jaar. U leest het al: qua financiële stroppen is dit iemand die zich uitstekend kan inleven in de slachtoffers van de toeslagenaffaire. Veel succes allebei!