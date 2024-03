Je moet natuurlijk nooit zomaar over iemands moeder moet beginnen, en in de politiek al helemaal niet. Maar toch. Het blijft een beetje gek. Heeft D66 nou bedacht dat je beter "ouder uit wie het kind geboren is" kunt zeggen of niet? Staatssecretaris Van Huffelen geeft ons geen heldere antwoorden, dus dan zoeken we het zelf wel uit. Houdt u en iedereens moeder het wel een beetje netjes in het Stamcafé?