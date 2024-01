Eindelijk is er een vervanger gevonden voor Sigrid Kaag, die nu echt weg is. De nieuwe baas op het belangrijkste ministerie van Nederland, te weten het ministerie dat over de centjes gaat, is Steven van Weyenberg. WIE? zegt u dan. En dan zeggen wij: Steven van Weyenberg, die kent u toch wel. Die is al een paar maanden invalstaatssecretaris van Cultuur omdat Gunay Uslu op een voorbij rijdende trein vliegtuig is gesprongen. Eerder was Van Weyenberg ook al invalstaatssecretaris van I&W toen Tientje van Veldhoven de subsidiecarroussel indook, en nam hij namens D66 deel aan een van de vele Operaties Beschadig Omtzigt. Een soort D66duizenddingendoekje dus, maar dan met een bril. Maak er een paar mooie weken van Steeffie!

UPDATE: Ene Fleur nieuwe staatssecretaris van Cultuur