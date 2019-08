Bovenstaand de Amsterdamse PvdA-wethouder Wethouder onderwijs, armoede en inburgering (!) @Marjolein Moorman. Onderstaand Amsterdams PvdA-raadslid Hendrik Jan Biemond, die volgens de vakjury zeer waarschijnlijk een lul is. Maar wat is het nou jongens. Gaan we arbeiders emanciperen of bekeerlingen stimuleren? Want wanneer horen we nou eens van dames die in wel in een dwingend wahabisten-nest geboren zijn, in plaats van altijd weer zo'n semi-welbespraakte bekeerling die rond d'r 25e ineens de wijsheid in pacht had? Maar goed, de sociaal-democratie, Nederlands eerste liefde, maar kreeg verkeerde vrienden en vervreemde zichzelf van haar familie. Het doet nog altijd pijn als we naar de foto's van vroeger kijken, zo'n mooi meisje.

Update: poets de landelijke PvdA de staalhelmen en gaan ze op de Deense tour? "Een woordvoerder van de landelijke PvdA verwijst, gevraagd naar een reactie op de actie van Biemond, naar de tweet van Moorman. De partij heeft daar ‘niks aan toe te voegen’ en noemt de actie verder een lokale kwestie."