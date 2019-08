Moet je ze toch nageven hoor. Zo'n 300 dames weten de gemoederen van 17 miljoen mensen uitstekend bezig te houden. Mooi duidingsdraadje van voormalig liefhebber Jason Walters na de breek, maar even hè. Deze Tamara Youssef, want ook zij is weer een bekeerling. En wij zouden eigenlijk vooral wel eens willen weten hoeveel procent van ONZE boerkadames nu eigenlijk bekeerlingen zijn, in plaats van dat ze in een verstikkend salafistisch nest geboren zijn. De Rotterdams-Pakistaanse Jamilla (37) denkt in ieder geval te zien dat het bijna altijd herboren gelovigen zijn: "Ze wist echter ook dat veel van die vrouwen vroeger een compleet ander leven hadden geleid. „Juist van de meisjes die hier het meest intensief mee bezig waren, wist ik dat die vroeger nogal onkuis waren geweest. Halve straathoertjes, eigenlijk. De nikab leek me vooral een kwestie van zien en gezien worden, mogelijk met het oog op een toekomstige echtgenoot."

En voor die dames geldt eigenlijk hetzelfde verdriet als bij Joram van Klaveren en Arnoud van Doorn. Deze mensen zijn niet in staat buiten ideologie om te leven, en hebben een ideologisch persona nodig om hun eigen psyche in het contact met de buitenwereld én in het contact met zichzelf geïintegreerd te houden. En dat zouden we nog even toe willen voegen aan de onderstaande gewone Nederlander Annemarie van Gaal, die zegt dat er met deze dames "geen verbinding" te maken valt. De boerka dwingt je de persoon primair als zendmast van een ideologie te zien, en dat is ook precies wat de draagster wil, wellicht omdat haar ziel verder weinig van substantie te bieden heeft, en dit op deze manier buiten beeld kan blijven. Een persona is een beetje als fiatgeld: net zoals een economie er generaties lang op kan draaien, kan een persona iemand een leven lang geïntegreerd houden, maar dat betekent niet dat het gedekt wordt door iets dat inherent van waarde is.

