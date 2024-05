Hans Nijenhuis, kappen nou. Na een hallucinante 'Whatsapp-conversatie' met een 'cabaratier' (v) over de aanstaande Europese verkiezingen is misschien wel de engste man van Nederland weer iets verschrikkelijks op het spoor. De ChristenUnie en de Partij voor de Dieren mogen voor die verkiezingen namelijk niet meedoen aan het NOS-debat. Niks aan de hand, zult u zeggen, wij gaan toch niet stemmen op de ChristenUnie en ook niet op de Partij voor de Dieren en we gaan ook niet kijken naar dat debat. Maar! 'Niks aan de hand' kan niet in de krant! Dus Hans Nijenhuis is even in de onderbroekjes der kandidaten gedoken en wat blijkt? De lijsttrekkers van de ChristenUnie en Partij voor de Dieren zijn VROUWEN. En dan is het dus DISCRIMINATIE. Nou dus Hansie belt woest Giselle van Cann (ook een vrouw trouwens, maar wel een domme vrouw) van de NOS op. "Dat er nu alleen mannen deelnemen aan het debat vindt Van Cann ‘zeer ongewenst, zeker vanuit het programma geredeneerd, maar dat is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de politieke partijen die hun lijsttrekkers kiezen. Niet van de NOS.’" Bedankt voor de informatie Hans, namens alle vrouwtjes.