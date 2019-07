Terwijl iedereen het de hele tijd maar heeft over hoe moeilijk zo'n boerkaverbod te handhaven is, komt het Algemeen Dagblad vandaag met een concrete oplossing: "Ook is het toegestaan om een burgerarrest uit te voeren, zo bevestigt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie. Volgens artikel 53 van het Wetboek van Strafvordering is bij ontdekking van een strafbaar feit iedereen bevoegd om een verdachte aan te houden. Maar dat mag alleen wanneer iemand op heterdaad is betrapt en wanneer de verdachte meteen aan de politie wordt overgedragen. Dwang mag alleen worden gebruikt om te voorkomen dat een verdachte de benen neemt, dat kan door iemand bijvoorbeeld tegen de grond te houden." Dat wordt dus vanaf morgen samen met Chris Klomp surveilleren in het gemeentehuis, Angela de Jong die met haar afstandbediening zwaait naar wetsovertredende medepassagiers in de bus en het eerste heterdaadje voor Nynke op het schoolplein. Zin in.

