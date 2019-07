Zo droevig eigenlijk dat een religieuze minderheid hier in de vuurlinie valt in de Westerse strijd tegen integraalhelmen, maar zo is het nu eenmaal jongens. De 'wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding' gaat morgen in en geldt in het onderwijs, de zorg, het openbaar vervoer en overheidsgebouwen. Het openbaar vervoer ziet het totaal niet zitten en Academische ziekenhuizen doen überhaupt niet mee met de handhaving. En hoe zit dat met musea? Rijksmuseum mag niet, maar het SEKSMUSEUM wel!? Mooie boel. En hoe zit dat bijvoorbeeld op stations? Pastatentje Julia's (NS-eigendom, wat weer een half overheidsbedrijf is) mag dan niet, maar The Döner Company ("voedzaam, gezond en lekker voor een eerlijke prijs") ernaast mag dan weer wel? En hoe zit het eigenlijk met raamprostitutie want daar hoor je nooit iemand over. De woordvoerder van verantwoordelijk minister Ollongren zegt: "Bij een nieuwe wet is het gebruikelijk dat er veel vragen zijn." Wat minder gebruikelijk is, is dat er vervolgens geen antwoorden komen.