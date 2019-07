Op 1 augustus gaat het boerkaverbod in. Maar dat zal geen reedt uitmaken voor de boerkagroei in Nederland, want helemaal niemand gaat handhaven:

Je mag dus ook gewoon je helm of je bivakmuts ophouden

Bovenstaande schermprint van de interne SharePoint van de HTM zat vannacht in de stijlloze mailbox. "Uitsluitend voor intern gebruik", hihi, roze kadertje door ons aangebracht, opklikversie voor leesbrildragers: hierrr.

Het bericht maakt nog eens heel duidelijk dat geen enkele OV-organisatie - gemeentelijk of landelijk - het verbod op gezichtsbedekkende kleding in hun vervoer zal handhaven. Het wordt bij de HTM nog wel voorgesteld dat medewerkers mensen die volledig verpakt instappen kunnen aanspreken op hun onzichtbaarheid, maar we weten hoe snel de suikerspiegel kan dalen in zulke situaties (zeker als de eigenaar van de gestoffeerde brievenbus present is), dus in de praktijk hoef je daar niks van te verwachten. Maar goed, de openbare vervoerders weten zich gesteund door de Nationale @Politie, die al te kennen hebben gegeven dat ze een kier in het boerkaverbod hebben gevonden: als boerkadragers geen politiebureau meer binnen mogen, dan komt het politiebureau wel naar de boerkadragers als ze aangifte willen doen. En zo wordt dehumanisering in de publieke ruimte gewoon lekker verder gedoogd. Keizer Tweede Kamer acteert de welbekende 'verontwaardiging', maar draagt geen kleding. En Vrouwe Justitia staat weer eens in haar hemd.

Volledige HTM-instructie na de breek.

En ook hierrr de grotere opklik voor leesbrildragers