In tijden van losgeslagen criminaliteit en bestuurlijke wanorde in Den Haag mogen we de almachtige op onze knietjes danken dat er nog mensen zijn die HANDHAVEN. Eerder deze week werd door deze onmisbaren al een sinterklaasbingo verijdeld in Capelle aan den IJssel, nu blijkt er ook dapper te zijn ingegrepen in de straten van Hattem. Daar bracht Blaaskapel De Kleikoeten op koopavond sinterklaasliedjes ten gehore, ZONDER VERGUNNING. Als we dan oogluikend blijven toekijken is het hek natuurlijk van de dam in dit land. Sfeer?? SFEER?! Als men zomaar de wet overtreedt is de sfeer ver te zoeken. De orkestleider werd aangesproken en moest zich identificeren. Zijn verweer was dat de blaaskapel was "ingehuurd door de ondernemersvereniging" MAAR JA NEE ZO KUNNEN WIJ HET OOK MENEERTJE. Tot ons grote verdriet worden de BOA's na hun heldhaftige ingrijpen nu onder de bus gegooid door burgemeester Marleen Sanderse. Het was "volgens de letter van de wet een juiste beslissing, maar gezien de specifieke omstandigheden had een andere afweging gemaakt moeten worden, zo erkent de gemeente." Laf. Buitengewoon laf. Gelukkig hebben de Hattemse handhavers zich al lang en breed bewezen, bijvoorbeeld door hoe ze vorig jaar streden tegen de parasolterreur in de stad.