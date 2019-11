RTL Nieuws heeft de wobwezelworstvingers op een vertrouwelijke notitie van de griffie weten te leggen, waarin staat dat de Kamer wil onderzoeken of staatssecretaris van Belastingdoden & Toeslagtrauma's Menno Snel (D'66) samen met zijn ambtelijke trawanten vervolgd kan worden. "Het gaat om mogelijke ambtsmisdrijven als machtsmisbruik, het handelen in strijd met de wet en knevelarij. Dit laatste betekent het willens en wetens geld opeisen bij burgers, terwijl zij dat niet verschuldigd zijn." Allemaal terechte verwijten. En onderzoek naar vervolging is ook helemaal niet zo'n rare gedachte, want het is dood- en doodeng dat deze chronische keten-knevelarij (die tot in de hoogste ambtelijke toppen van de Belastingdienst werd besproken en besloten) kon gebeuren, en bleef gebeuren. Als de zwaardmacht van dit land op onterechte, valse of zelfs vervalste gronden geld komt eisen, sta je als burger tamelijk machteloos. En deze situatie heeft let-ter-lijk tot zelfmoord geleid bij Belastingslachtoffers. Dus ditmaal geen fop-Motie van Wantrouwen die toch wel door de schmierende coalitie met kudtsmoesjes geblokkeerd wordt - maar gewoon de politie de deur in laten beuken bij de belastingtop en de fractiekamer van D'66 om dit dodelijke belastingregime zo snel mogelijk af te zetten.