Briefje van staatssecretaris Van Huffelen aan de Kamer, naar aanleiding van een toezegging die ze deed aan Pieter Omtzigt in het zoveelste debat over de kinderopvangtoeslagaffaire. Stas Van Huffelen zou een "explosief memo" (aldus sensatietabloid Trouw) uit 2017 aan de Kamer sturen en dat heeft ze nu gedaan. Veel tekst in het memo is zwart witgemaakt, maar Van Huffelen vat de inhoud in de begeleidende brief treffend samen en het is, zeg maar, explosief. De Belastingdienst wist namelijk in 2017 al donders goed hoe fout de Belastingdienst bezig was in de kinderopvangtoeslagaffaire. Maart 2017. Toen was Eric Wiebes nog staatssecretaris van Financiën. Het is maar goed dat die nu geen minister is in het huidige kabinet ofzo. Enfin. Kom er maar in, Van Huffelen (vetgedrukt commentaar van ons)

"Wel wil ik hierbij toelichten dat het hier gaat om een zeer kritische reflectie op het handelen van de Belastingdienst/Toeslagen (B/T), waarbij ik deze informatie in dit geval met u wil delen. De adviezen van de betreffende ambtenaar vormen namelijk een zeer treffende analyse van de problematiek in de CAF-11 zaak, zoals die later ook door de ADR en de Adviescommissie uitvoering toeslagen (AUT) is beschreven. Zo wordt geadviseerd om de klacht inzake CAF-11 gegrond te verklaren en een vorm van compensatie aan te bieden. (HAD. DAT. DAN. GEDAAN.) Ook wordt met klem geadviseerd om de processen van B/T te heroverwegen en coördinatie aan te brengen op het proces waarvoor het MT Toeslagen verantwoordelijk is, (HAD. DAT. DAN. GEDAAN.) zo stelt dit memo. De ambtenaar vraagt hierbij hoe het mogelijk geweest is om onderzoek in te stellen zonder werkinstructies en behandelkaders en de toeslag van 300 burgers op deze wijze stop te zetten (onjuiste rechtsgrond, geen acht slaan op rechtsbescherming, inbreuk op de vereiste zorgvuldigheid, inbreuk op het motiveringsvereiste en de bewijslastverdeling). (INDERDAAD! HOE IS HET MOGELIJK???) Daarnaast vraagt de ambtenaar hoe het mogelijk is geweest dat bezwaren 2 jaar zijn blijven liggen, het MT tot de conclusie is gekomen dat hoger beroep wenselijk was ondanks het afbreukrisico en dat het MT akkoord heeft kunnen gegeven op het niveau van de beantwoording. (INDERDAAD! HOE IS HET MOGELIJK???) Het memo is indertijd besproken met een aantal MT-leden van Toeslagen. (EN WAT HEBBEN DIE GEZEGD???) Het memo laat opnieuw zien dat kritische signalen van medewerkers over de werkwijze in de CAF-11 zaak helaas pas veel te laat de aandacht hebben gekregen die zij verdienden. (HOE IS HET MOGELIJK!!!)"

Verder schrijft Van Huffelen ook nog dat zij de concept-Kamerbrief van Menno Snel, die in juni 2019 de ouders wilde helpen maar dat niet mocht van Mark Rutte, geheim houdt. Straks gaan mensen nog denken dat Mark Rutte een politieke charlatan is die een potje gaat lopen janken als hij de slachtoffers van zijn eigen beleid tegenkomt.

NJET