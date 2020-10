Uitspraak Omtzigt in het hele debat boven op 14:08. 96% was GEEN FRAUDEUR. De trollen die de Belastingdienst schoon proberen te kletsen plegen pure karaktermoord. 96% van 30.000 mensen was geen fraudeur en is moedwillig door de overheid kapot gemaakt en dat gaat tot nu toe gewoon door. Diezelfde overheid wil serieus genomen worden? Rot op met je apps, Brussel, EU, klimafaatakkoorden en grotseke onzin. De overheid is niet meer te vertrouwen, duidelijker had het niet kunnen zijn. Regel eerst de basale zaken maar eens en dat begint hier. Waarom is er geen parlementaire enquête nadat duidelijk is geworden dat de overheid de directe oorzaak is van zelfmoord en vroegtijdig overlijden? Waarom horen we niets over het onderzoek naar aanleiding van de aangifte tegen slechts twee (!) ambtenaren? Waarom blijft Sociale Zaken buiten schot? Er zaten daar twee wijven, die inmiddels naar een volgend baantje gevlucht zijn, en niet wisten hoe snel ze hun handen schoon moesten poetsen. Het hele Kabinet had om deze reden naar huis gestuurd moeten worden. Het lijkt me hoog tijd dat de buitenlandse pers structureel geïnformeerd gaat worden, want daar reageert pRutte wel op. En de NPO zwijgt, als laaf van de kliek.