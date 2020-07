We wisten het eigenlijk al lang. Echt al lang. Onze Belastingdienst discrimineerde jarenlang ouders met een andere of dubbele nationaliteit in de jacht op """fraude""" bij de kinderopvangtoeslag. "Deze verwerkingen waren onrechtmatig, discriminerend en daarmee onbehoorlijk – zware overtredingen van de privacywet, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)." Dat concludeert de Autoriteit Persoonsgegevens (persbericht + hele rapport DAARRR) na onderzoek waarbij de Belastingdienst de AP meerdere malen op het verkeerde been zette. Dat moet u zelf eens proberen: de Belastingdienst op het verkeerde been zetten als u hebt gesjoemeld met het kapotmaken van duizenden etnisch geprofileerde gezinnen uw tankbonnetjes. De overheidsdienst die het vaakst en ingrijpendst contact heeft met burgers heeft dus jarenlang artikel 1 van de Grondwet overtreden en probeerde dat te verhullen. Dit gaat echt verder dan een "schandaal". Dit is diepe rot in het hart van de overheid. Daar past geen aftredend staatssecretarisje, rapportje van een paar instantietjes en een plannetje voor een 'cultuuromslag'. Daar past een HELE. GROTE. SCHOONMAAK en volgende week dinsdag een Kamerdebat met premier Rutte. Oh wacht. Er is geen Kamerdebat want de Kamer is met reces. Handig.