Wopke Hoekstra heeft Hendrik Jan de Boerkaman op de zaak gezet om uitstel van vervolging te kopen een second opinion te geven over ambstmisdrijven bij de Belastingdienst en voor iemand zoals hij, met zijn dubbele nationaliteit loyaliteit, zou dit toch een doorslaggevend argument kunnen zijn: de Belastingdienst discrimineerde opzettelijk op afkomst bij het toetsen van toeslagen. Nou kunnen we ons nog best voorstellen dat je bij dubbelpaspoortiërs een keer extra checkt of ze wel terecht toeslag hebben ontvangen, gezien de vele jarenlange affaires rond fraude met PGB’s en toeslagen door MOE-Landers en Nederturken. Maar niet alleen ontkende de Belastingdienst tot dusver dat discriminatie onderdeel van hun (hard falende) toeslagtoets was, het is sinds 2015 verboden om dubbele nationaliteiten te registreren. Fiscriminatie!

Toch bleef de Blauwe Enveloppen Einsatz gebruik maken van die informatie bij hun institutioneel falende toeslagtoetsingen. Of je gezien de fraudestatistieken het checken van een dubbel paspoort kunt begrijpen of niet: deze nieuwe onthulling door Trouw & RTL toont wéér aan dat het hele Toeslagensysteem rot is, door idioten wordt gebruikt en door oplichters kan worden misbruikt, waardoor onschuldige mensen vervolgens kapot gemaakt zijn. En daarover wordt jarenlang chronisch gelogen door ambtenaren die niemand nog vertrouwt, zelfs hun eigen staatssecretaris niet, maar waar MinFin Hoekstra een man in een boerka op gezet heeft om nog meer uitstel van executie (filosofisch bedoeld, niet letterlijk - red.) te kopen voor zijn ambtsmisdrijven plegende ambtenaren. Goedemorgen in uw favoriete bananenmonarchie!

‘Hothor’ is Belastingjargon voor ‘Hoge teruggaaf / hoog risico’

Citaat uit een Toeslag-rapport uit 2016

Bron: "Beleidsdoorlichting uitvoering toeslagen door Belastingdienst' (PDF)