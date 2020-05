Vlak voor de vinkentering uitbrak rond het coronavirus, waren de puinhopen bij de Belastingdienst de moeilijkst in te dammen pandemie. Terwijl mensen letterlijk stierven aan nalatigheid en ambtelijke misdrijven bij de rijksoverheid, werd Rutte "gered" door belangrijkere zaken. Ondertussen hebben ze de Belastingdienst in een boerka gehesen, maar de misdadig behandelde toeslagouders zijn nog steeds niet gecompenseerd. Vandaag blijkt dat alle zwarte stiften zijn opgebruikt, maar gedupeerde burgers kun je ook beledigen in het wit: nog steeds mogen mensen hun eigen dossiers niet in zien, of wordt overhandiging van de dossiers gewoonweg geweigerd. Stifthaters Omtzigt en Leijten hebben maar weer eens vragen gesteld (PDF), binnenkort is er een debat. Hopen dat corona het niet verziekt, want de rechtsstaat is ook in buikligging geïntubeerd op de IC, en behoeft onmiddellijke kritieke zorg vanwege het onderliggende lijden dat "Belastingdienst" heet.