Je kunt wel doen alsof er in de toeslagenaffaire geen schurken zijn, maar er zijn juist heel veel schurken. En misschien is de grootste schurk van allemaal wel Mark Rutte. Mark Rutte was premier toen Sociale Zaken en Financiën elkaar de tent uitvochten over het kapotmaken van talloze onschuldige ouders. Mark Rutte was premier toen tegen het einde van zijn tweede kabinet de lijkengeur in de Belastingdienstkast van staatssecretaris Eric Wiebes begon te meuren. Mark Rutte was premier toen hij Menno Snel van D66 naar het rotste stoeltje op het pluche begeleidde. Maar vooral: Mark Rutte was de man die een potje liep te janken toen hij sprak met de slachtoffers van de toeslagenaffaire TERWIJL HIJ EEN AANTAL MAANDEN DAARVOOR ZELF DE OPLOSSING VOOR DIE OUDERS BLOKKEERDE. En als we één ding weten van eerdere affaires, dan is het wel dat premier Rutte altijd doet alsof hij op het moment suprême precies genoeg niet wist om de verantwoordelijkheid af te schuiven. Dus alstublieft geen gevis naar wie wist wat waar wanneer van, commissie. Maar gewoon één vraag. Beste meneer Rutte. Hoe. Durft. U.

UPDATE: De Rutte-doctrine. Grappen maken over schijt aan openbaarheid, controleerbaarheid en de Grondwet. Hoe. Durft. U.

Never forget