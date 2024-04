Het wordt gezellig op 4 mei. Na de oproep van rapper Appa om die dag zo veel mogelijk geluid te maken (deal, als je de rest van het jaar je bek houdt, red.) is er nu ook een keurig bij de gemeente aangemelde demonstratie gepland. En dan denkt u een demonstratie die keurig is aangemeld bij de gemeente, dat moet haast wel een professional zijn en DAT KLOPT. De demonstrant is namelijk niemand minder dan Frank van der Linde (dossiertje daaro), die is opgehitst door de Volkskrant en nu heel erg boos is vanwege de aanwezigheid vanMartin Bosma bij Nationale Dodenherdenking is. Want niks straalt zo duidelijk respect voor de slachtoffers uit als de afwezigheid van de Tweede Kamervoorzitter. "Het wordt een stil protest, zonder toespraken, maar de demonstranten willen daar wel staan met bordjes waarop teksten staan als: ‘Geen fascisten bij de dodenherdenking.’" Nou veel plezier.