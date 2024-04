Geen idee of dit de vibe was die ze zochten, maar de officiële website van de Nationale Dodenherdenking heeft nu verdacht veel weg van een FvD-Event. U moet zich namelijk verplicht aanmelden om op 4 mei met een stemmig gezicht (eventueel nog nahijgend van het narennen van de Koninklijke Familie zodat u ze 2 keer van dichtbij heeft kunnen bekijken) op de televee te komen. Zo weten De Autoriteiten zeker dat er niet meer dan 10.000 mensen komen en kan iedereen zijn LinkedIn-timeline worden gecheckt zodat er niks gaat schuren. En nu is het wachten op het oer-Hollandse nieuwsbericht 'KAARTJES DODENHERDENKING AANGEBODEN OP MARKTPLAATS'.