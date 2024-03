Kijk. Ter Apel via een drone. Wat is het groot hè? Teringjantje, wat is het groot. Er is plaats voor 2000 ericvanderburgers (bindend rechterlijk besluit), maar er zitten er meer. Al voor de 17de en 18de keer dit weekend. Gisteren 2164, en vandaag 2145. En dat is voorbij de boetegrens, waardoor het COA weer VIJFTIENDUIZEND euri naar Gemeente Westerwolde moet overmaken. Teller staat nu op 270.000 euro, en dat komt prima uit voor Westerwolde, zo met de dure Paasdagen voor de deur. Dinsdag aanstaande tikken ze trouwens de 3 ton aan. Of niet.