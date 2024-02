Terwijl de formatietrein vrijwel tot stilstand is gekomen op een wetenschappelijk zijspoor, draait de demissionaire baantjescarroussel op volle toeren. Hoekstra vertrok om in Europa de nieuwe TimmerFrans te worden, Uslu verliet haar functie voor een familiehereniging bij Corendon, Kaag kneep er tussenuit om Gaza te herbouwen (gaat echt goed!, red.) en Kuipers verliet het demissionaire schip voor een """topbaan""" in Singapore. En dan is er opperhoofd Rutte die elk moment de deur van het Torentje voor de laatste keer achter zich dicht kan trekken om de nieuwe NAVO-baas te worden en daarmee de eerste Nederlandse premier wordt die zijn post verlaat voor een functie elders. Ondanks de aanwezigheid van een lading vicepremiers en de keuze uit een riante voorraad vvd-coryfeeën is de verwachting in Den Haag dat de vvd Yesilgöz naar voren schuift om de eerste vrouwelijke (demissionaire) premier van Nederland te worden. Dat ligt misschien wat gevoelig bij de andere onderhandelaars, maar daar had de vvd bij de spreidingswet tenslotte ook schijt aan. En hoewel we het vertrek van de nationale weglacher toejuichen, is dit niet echt de nieuwe bestuurscultuur waar we al die tijd naar verlangden. De vrouw die niet eens de neuzen in haar eigen partij in dezelfde richting weet te krijgen moet dan dit land leiden. Lekker een beetje ruziën met columnisten vanuit het Torentje. Liever niet, maar zolang Kim Putters met random mensen blijft bellen gaat die formatie nog wel even duren en is 'premier Yesilgöz' momenteel realistischer dan 'kabinet Wilders I'. Helaas.

UPDATE: Joe Biden steunt NAVO-kandidatuur Rutte