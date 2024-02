Nou mensen. De agenda van informateur Kim Putters is bekend. Hij praat deze week met Sybilla Dekker (oud-minister van iets), Ingrid Leijten (een staatsrechtsgeleerde, die niet Wim Voermans is), Gerdi Verbeet (fossiel), Marco Pastors (lijntje met Pim), Carla van Baalen (specialist dingen in doofpot laten), Henk te Velde (historicus, om uit te leggen hoe historisch kudt deze formatie gaat) en Kees van der Staaij (gestopt). En dit, terwijl Putters zijn tijd zoveel nuttiger had kunnen besteden. Hij had namelijk ook gewoon Joop van den Ende kunnen bellen, die heeft verstand van dingen regelen. En André van Duin, want die belt Joop van den Ende altijd als hij het niet meer weet. Of hij had met Chriet Titulaer kunnen bellen, of Henny Huisman, of Patty Brard, of Henri Bontenbal, of Irene Schouten, of Maartje van Wegen, of Carry Tefsen, of S10, of Peer Ulijn, of Rico Verhoeven. Of hij had de tijd gewoon kunnen benutten door te praten met de leiders van de politieke partijen wier taak het is een landsbestuur te vormen en die gewoon eens aan het WERK moeten.