Nou mensen. U denkt misschien dat het helemaal niet opschiet met die formatie, maar dat is helemaal niet zo! Informateur Kim Putters is namelijk druk bezig. In het dagelijks leven is Kim Putters voorzitter van de SER en heeft hij contacten met allerlei mensen uit de polder. En om maar eens even snel van start te gaan heeft hij nu gesprekken met allerlei mensen uit de polder. Eerst al met Thom de Graaf en Herman Tjeenk Willink, echt mensen met interessante out of the box ideeën om het helemaal anders te gaan doen, en vandaag met allemaal wetenschappers! "Het zijn Mark Bovens en Mirko Noordegraaf van de Universiteit Utrecht (oh ja, altijd leuk als die zich met de politiek gaat bemoeien, red.), Claes de Vreese van de Universiteit van Amsterdam en Arco Timmermans van de Universiteit Leiden." Echt mensen die Kim Putters nog nooit heeft gesproken en die hem echt een paar totaal nieuwe inzichten gaan geven. Maar het gaat echt prima met de formatie zo hoor.