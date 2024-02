Conclusie uit het debat (hoogtepunten hier) van gisteren is dat prominent PvdA'er en polderaar Kim Putters op verzoek van PVV-leider Geert Wilders als informateur de volgende fase van de verkennende formatie of formatieverkenning (doorhalen wat u wilt) zal begeleiden. Dat stuit op verzet bij de linkerflank van Timmermans's partij: Gerard Bosman wil Putters royeren wegens FASCISME AAN DE MACHT helpen. Bij Trouw zijn ze 'luikjes' aan het maken van 14 jaar oude tweets van Putters. Persconferentie begint nu.

UPDATE 10:41 - Putters gaat zich komende week (da's het Krokusreces) voorbereiden. Ook laat hij 'experts' zoals Herman Tjeenk Willink (die formeerde al in 1848) en Thom de Graaf (huidige onderkoning) invliegen voor advies. Na die week volgt een ‘marathon’ van fractievoorzitters. Hij wil zijn verslag in de week van 11 maart afhebben. De nadruk komt op ‘de vorm van het kabinet’ te liggen.

UPDATE 10:50 - Putters kan niks met de kritiek uit zijn eigen PvdA. Hij was tot en met 2013 senator en heeft sindsdien als directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau en voorzitter van de SER ‘altijd boven de partijen gestaan’. Hij was wel verrast door het verzoek van Wilders maar heeft daar geen enkele moeite mee. _“Ik ben een verbinder._”

UPDATE 10:54 - Over het getwitter van de afgelopen tijd zegt Putters dat hij niet van de verboden is. Maar: “Ik ga een beroep doen op het gezond verstand van allemaal.”