Nou, dat was het dan. Ome Roons Formatieverslagdebat (Deel 1 en Deel 2) waarin duidelijk werd dat er eigenlijk helemaal niks duidelijk is geworden. Het is nog niet over de inhoud gegaan omdat het alleen nog maar over de vorm ging, maar het ging ook nog niet echt over de vorm omdat het nog over de inhoud ging - staatsrechtelijk, en over de grondwet. En nu zijn er nog partijen die stiekem zoeken naar een meerderheidskabinet maar lijkt een meerderheidskabinet geen optie dus wordt het mogelijk een minderheidskabinet, een extraparlementair minderheidskabinet moeten we zeggen, en als dit minderheidskabinet breed wordt gedragen wil Pieter Omtzigt WEL ministers leveren maar als dit kabinet niet breed wordt gedragen wil Pieter GEEN ministers leveren, maar dat hangt dus af van hoe het akkoord op de hoofdlijnen zich vormgeeft en welke partijen op welke onderdelen gedoogsteun zullen geven. Ofzo. O ja, Kim Putters wordt de nieuwe informateur. Gelukkig hebben we de video's nog!