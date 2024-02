De formatie is verpieterd; Omtzigt ziet een meerderheidskabinet met PVV, VVD en BBB niet zitten maar durfde dat schijnbaar niet te zeggen en had daarom een smoes nodig om uit de onderhandelingen te stappen zodat hij bij Humberto kon zitten en nu wordt hij afgeluisterd of zoiets . De Kamer buigt zich vandaag over het verslag van informateur Ronald Plasterk die concludeert dat de vier geen meerderheidscoalitie kunnen vormen maar wel verder moeten praten maar daar heeft NSC nu geen zin in en de vraag is waar ze eigenlijk wel zin in hebben. Ook belangrijk: naast Omtzigt zal Dilan Yesilgöz het achterste van haar tong moeten laten zien over de ambities van de VVD. Bereid u ook voor op maximaal gezuig van Rob Jetten en Frans Timmermans. Enfin, we moeten verder en aan het eind van de dag ligt er hoe dan ook een opdracht voor de nieuwe informateur(s). Leuk man, die polletiek .

UPDATE 10:18 - Martin Bosma opent de vergadering met het gedigt Voor een dag van morgen van Hans Andreus.

UPDATE 10:22 - Wilders boos op Omtzigt: "Per appje afhaken is een gotspe. Weglopen was totaal onnodig."

UPDATE 11:38 - De PVV-leider heeft Kim Putters als informateur gevraagd. De PvdA'er is oud-directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau en nu voorzitter van de SER. Nieuwe verkiezingen ziet Wilders niet zitten: "Doen we niet. Omdat we ons verantwoordelijk voelen voor Nederland." Putters moet de zaak proberen vlot te trekken, ook wil Wilders dat álle fractievoorzitters hun zegje komen doen.

UPDATE 11:46 - Joost Eerdmans vraagt zich af of Wilders nog steeds premier wil worden. De PVV'er antwoordt bevestigend.

UPDATE 12:14 - Timmermans met interessante vraag: er wordt in het verslag niet gesproken over het wel of niet uitvoeren van de Dwangwet. Hoe zit dat want het kan niet anders of er is over gesproken, nietwaar? Nu lunchpauze tot 13:00 uur.

UPDATE 13:01 - Hier verder.