Eerste spreker Geert Wilders had vanmorgen net zoals de rest 5 minuten spreektijd maar dat werd dus twee uur, daarna mocht Timmerfrans die het aanzienlijk korter hield en toen was het alweer lunsj. Belangrijkste nieuws hedenochtend is dat Wilders wéér een PvdA'er als informateur wil die de zaak in beweging moet krijgen: KIM PUTTERS. Gaan we nu verder met Dilan Yesilgöz die maar eens moet gaan zeggen wat de VVD eigenlijk wil en daarna Pieter Omtzigt. Wilders zette vanmorgen de motorzaag in de Eik van Enschede dus eens kijken wat de NSC'er daar op te zeggen heeft.

UPDATE 13:18 - Yesilgöz wil zaken doen en een stap naar voren zetten, zegt ze: "Een extraparlementair kabinet is de meest reële optie, maar wel met hetzelfde commitment van alle vier de partijen." Nu wachten op wat Omtzigt wil.

UPDATE 14:22 - Omtzigt dan. Over de rechtstatelijke/grondwettelijke discussie van de afgelopen weken zegt de NSC-leider: “Wilders maakte serieuze bewegingen. Toch is de afstand nog te groot.” De NSC’er vindt dat hij daarin vanaf dag één ‘consequent’ was. Zijn voorkeur gaat nu uit naar een minderheidskabinet van PVV, VVD en BBB. Maar: een extraparlementair kabinet wil Omtzigt ook niet uitsluiten.