Dat vinden wij nou leuk. Mensen die eens wat van zich laten horen als ze op wee wee wee punt geenstijl punt en el staan. Zoals laatst: Dick Berlijn. En zoals nu: Alexandra Mooten. Wij waren Alexandra Mooten eerlijk gezegd vergeten, maar Alexandra Mooten kent ons nog wel. Zo weet zij bijvoorbeeld dat wij "naar de klote gespoten" zijn. Wat ze niet weet, is of er familieleden van ons zijn overleden aan myocarditis (nee) of kankers (ja, net als bij heel veel mensen). Nou ja, dan weet ze het nu. Ook doet Alexandra een voorspelling: "Jullie gaan er allemaal aan !" Daar gaat ze natuurlijk gelijk in krijgen, al moet de sterfelijkheid van Spartacus nog altijd maar bewezen worden. "En ik lach als laatste." Nou we helpen het je hopen Alexandra.

Mvg

GeenStijl