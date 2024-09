's Lands mooiste exportproduct houdt vanaf nu haar muil, of hoe NRC dat noemt: "Voortaan laat Doutzen Kroes weer alleen de buitenkant zien." De moederkoekwappie deed 'urenlang research' en raakte het noorden compleet kwijt in de krochten van het konijnenhol. Niet alleen over corona (huuuuu huuuuuu), ook kleuterde Doutzen in het hoekje dat je kanker kan genezen 'door in het bos te wandelen'. Blijkbaar roeren ze wat anders dan wodka door het water als die modellen het over 'skinny bitch' hebben. De Engel van Gytsjerk overleefde jarenlang - knap - in de keiharde modellenwereld en greep dat kennelijk aan om ZELF ONDERZOEK TE DOEN. Uit dat onderzoek bleek dat Doutzen Kroes gek is, maar nu gaat ze gelukkig weer normaal doen. Hoera! Gelukkig hebben we de foto's nog, maar om die te vinden, moet u zelf maar onderzoek doen.