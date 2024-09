Waar veel Telegraaf-lezertjes doorgaans niet zo goed in zijn is vérder lezen dan alleen de kop + eerste alinea, en als je dan de holistische hondencrack van een (voormalig) rolmodel als Elle Macpherson fluitend overneemt is dat nogal: apart. "Elle Macpherson kreeg zeven jaar geleden te horen dat ze borstkanker had. Meer dan dertig artsen adviseerden het Australische supermodel om onder het mes te gaan en stelden ook chemotherapie voor. Daar wilde ze echter niets van weten: ze koos voor een holistische aanpak en is inmiddels in remissie. (...) Het behandelplan lag al klaar toen de tumor in haar borst aan het licht kwam bij een routineonderzoek. Amputatie, bestraling, chemotherapie en vervolgens een borstherstellende ingreep. Macpherson liet het advies van 32 doktoren links liggen, een besluit dat ze in haar boek omschrijft als een 'fantastische oefening in trouw aan jezelf blijven'." NOU mensen, laat u precies helemaal NIKS wijsmaken door Elle Macpherson, die knettergek is en een knettergekke man had, en De Telegraaf. Als je kanker hebt, moet je luisteren naar je dokter, want van kanker ga je dood. Trouw aan jezelf blijven helpt je ook niet als je lijk de oven in wordt geschoven. Weet u wie ook trouw aan zichzelf bleef? Sylvia Millecam, en die is ook DOOD. 'Een holistische, intuïtieve behandeling op basis van gevoel' is prachtig als u 's ochtends zit te schijten op de wc, maar niet als behandeling tegen kanker. Pleur op Elle Macpherson & pleur op Telegraaf.