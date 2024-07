Hee kijk nou. Een video (geblurd door ons, zou van gisteren zijn) van iemand die mensen in de trein lastigvalt en doodenge dingen over Joden en Hitler zegt en "zingt". Dan denkt u misschien: hoe gek moet je zijn om jezelf te filmen terwijl je zo debiel doet? Nou, behoorlijk gek dus. Want (zie video hieronder) de filmer van de video is niemand minder Asim B., aka Asim Butt aka 'Paki', de man in 2010 werd veroordeeld tot twee jaar in een Inrichting voor Stelselmatige Daders, omdat hij als veroorzaker van de dodelijke rellen in Hoek van Holand werd gezien. En Asim B. was toen al een behoorlijk stelselmatige dader met een strafblad van 25 kantjes en, goh, alsnog "maten op de publieke tribune" bij zijn rechtszaak.

Stukkie Trouw in 2010: "Hij wordt gezien als een leider binnen de jonge harde kern van Feyenoord. „Als we B. in beeld hadden, wist je ook waar de rest was. Jonge hooligans hangen om hem heen”, verklaarde een agent. B. is die avond door meerdere agenten gezien. Volgens een van hen is hij ’de kleine, gedrongen jongen met het bierbuikje en de grote muil’."

Weer zo'n supporter, die geen echte supporter is dus. En nu loopt ie dus gewoon weer vrij rond, mensen lastig te vallen. Hopelijk niet lang meer.