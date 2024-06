Sander K. (staat voor Kaal) sneed de Oekraïense sekswerker Arina in stukken en, nou ja, dat mag niet. Dus staat meneer voor de rechter. Hij vindt het nogal ongemakkelijk want: "Ik wil niet als een of andere gek worden worden afgeschilderd in de media." Sander bond Arina vast met tiewraps, wurgde haar (aldus de patholoog), sneed haar vingertopjes af en spoelde die door het doucheputje, sneed haar lichaam in tien stukken, smeet haar afgesneden handen en voeten in een emmer, enzovoorts. Dan ben je dus: gek. Sander Kaal, gek!