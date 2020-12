Eerst even excuus voor de brakke kwaliteit van deze video. Sorry. We hebben 'm met pijn en moeite uit de digitale krochten van het Tweede Kamerarchief gewrongen en minder brak dan dit lukte helaas niet. Dus als u niet tegen niet lipsync lopende video kunt: niet kijken. Of, liever nog, als u zelf dit soort video's even handig wel lipsync kunt krijgen: even mailen naar ronaldo@geenstijl.nl.

Maar. Waar het om gaat. Dit is een video van een plots ingelaste procedurevergadering op 2 december 2019 (onthouden, deze datum) van de commissie van Financiën. In deze vergadering zit het partijkartel (vvd, D66, GroenLinks en ChristenUnie) Kamerleden Omtzigt, Leijten en Azarkan een half uur lang uit te schelden te kapittelen omdat die het gewáágd hebben een advies te vragen over de vraag of ambtenaren in de toeslagenaffaire vervolgd kunnen worden. 'Hoe durven ze' dit, 'schande' dat, 'onbehoorlijk' zus en 'dit kan echt niet' zo. Oftewel: BEK HOUDEN OMTZIGT, LEIJTEN EN AZARKAN. Vijf maanden later deed de Belastingdienst aangifte tegen eigen medewerkers.

En nu komt het. Gisteren stuurde staatssecretaris Alexandra van Huffelen een notitie aan de Kamer van 29 november 2019 (juist, drie dagen vóór 2 december 2019) waarin de hoogste ambtenaar van het ministerie van Financiën toegeeft dat het best mogelijk is dat er ambtenaren van de Belastingdienst vervolgd moeten worden. Oftewel: nogal logisch dat Omtzigt, Leijten en Azarkan (de Kamerleden zonder wie de hele affaire vermoedelijk in de doofpot was gebleven) wilden weten hoe dat zat. Je zou van minder piswoest worden. En inderdaad:

Omtzigt, gisteren

BONUSVIDEO: HELMA LODDERS (VVD) HEEFT GEEN ENKELE SPIJT