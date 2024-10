Sinds afgelopen vrijdag staat er op de sympathieke regio-npo RTV Noord een werkelijk vernietigend rapport over De Toestand in Ter Apel sinds de komst van het AZC. Hele dorp naar de klote, niemand wil er nog wonen, lege schappen, bange mevrouwen en een glunderende Miele-dealer alsook een handenwrijvende VeriSure-franchiser. Rapport is van CEBEON, dat lijken ons geen pannenkoeken. Artikel is van Goos de Boer, en da's ook geen pannenkoek want De Boer zit al jaren op het dossier.

Een inwoner van Ter Apel verwoordt het als volgt: 'Het asielcomplex heeft weinig goeds voor het dorp gebracht. Het is geen dorp meer, dat hele gevoel is weg. Huizen en tuinen worden bewaakt door camera's. Je kunt de deur geen seconde open laten.'

Wellicht was het tijdstip van publicatie (vrijdag) ietwat onhandig voor de Randstad-media en de Knabbel en Babbel Talkshows, maar een nieuwe week biedt nieuwe kansen! Make Ter Apel Groot Nieuws Again. Hup belmeisjes van Medialand, AAN HET WERK. Hier de wekelijkse instroomcijfers, en daar het aantal bedden teveel bij het COA. Onderstaand plaatje mogen jullie graties gebruiken.

Het volledige, 86 pagina's lange rapport is hier te lezen. De antwoorden op de enquête beginnen op pagina 81.