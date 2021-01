In een rechtsstaat geldt; "onschuldig tot het tegendeel bewezen is".

De belastingdienst deed het jarenlang andersom; loog daar stelselmatig over; met medeweten van politici zoals Asscher.

Als kers op de taart werd zelfs de tweede kamer jarenlang verhinderd haar werk te doen, door 135 dossiers onrechtmatig geheim te houden. Zonder bijtertjes zoals Omtzigt was dit jarenlang doorgegaan, met steeds meer slachtoffers.

Het meest kwalijke is dat dit helemaal niet zo bijzonder is. Wat bijzonder is, is dat dit kabinet hierdoor uiteindelijk omvalt; zij het veel te laat. En zelfs dat danken we waarschijnlijk vooral aan de racisme-troef die rond deze discussie hangt. Toen moordenaar Volkert van der G jarenlang gesubsidieerd werd om autochtone boeren kapot te procederen kraaide daar geen haan naar.

Het echte probleem is niet deze toeslagenaffaire, maar dat de hele rechtsstaat wankelt. Anonieme (semi-) ambtenaren kunnen je kapot maken zonder dat je weet wie, hoe, wat of waarom.

Ook buiten de overheid is het principe "schuldig tot het tegendeel bewezen is" de maatschappelijke norm geworden. Zie #metoo, cancel culture, trial-by-twitter en het verheerlijken van de Burn Loot Murder leugenmachines in MSM en politiek.

Misschien dat het daarom nooit opviel dat de belastingdienst fout zat.

Schuldig tot het tegendeel bewezen is; dat principe kenmerkte de letterlijk honderden schijnprocessen die afgelopen decennia zijn gevoerd tegen de oppositie; Janmaat, Fortuyn, Hirsi Ali, Wilders. In het geval Wilders werd de scheiding tussen politieke en rechterlijke macht zelfs meermaals overtreden, en aanklager Tom Schalken trachtte Wilders' getuige Hans Jansen buiten de rechtszaak te beïnvloeden. Het werd allemaal bekend maar leidde niet tot ophef; glas, plas, was.

In letterlijk elk van die politieke showprocessen werd de oppositie aangeklaagd of zelfs veroordeeld voor uitspraken waar kartelpolitici mee weg kwamen. Puur willekeur dus. Wie de "juiste" mening heeft komt zelfs weg met oproepen tot geweld, moord en etnische zuiveringen; of desnoods fysiek geweld.

Wie de principes van een dictatuur niet op tijd herkent, zal er aan ten onder gaan. Omdraaiing van de bewijslast; het voorliegen van rechters en tweede kamer; politieke willekeur; het is allemaal niet niks. Maar het kan nog veel duidelijker.

De door "onze" overheid opgelegde "positieve discriminatie" wetgeving staat lijnrecht tegenover de Nederlandse grondwet, artikel 1.

De door "onze" overheid opgelegde censuur op immigratieproblematiek staat lijnrecht tegenover de Nederlandse grondwet, artikel 7.

Onze overheid overtreedt dus stelselmatig de grondwet.

En we staan erbij en we kijken er naar.

Tja. Niet gek dat je dan afglijdt naar een bananenrepubliek.

Ondertussen stelt de door dictator Erdogan opgerichte anti-NL partij "denk" voor om de gedachten van onthoofde leraren te bestrijden met 500 gedachten-mariniers. Uiteraard ook weer volgens het principe "schuldig tot het tegendeel bewezen is". Op PVV, FvD en enkele net opgerichte partijtjes na zal niemand in de tweede kamer daar tegenin durven gaan. Want "racisme".

De leugens van BLM hebben de leugens van "institutioneel racisme" salonfähig gemaakt. Het CDA, de partij die gelooft in een maagd die kinderen gods baart, stelt dat "institutioneel racisme" bijna half zo reëel is als een platte aarde, en belooft die fata morgana te gaan bestrijden.