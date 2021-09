Zihni (wat is ie veel in beeld de laatste tijd, wachtgeld op?) heeft hier wel een punt. Het feit dat hier weggekeken is van onrecht, dat we te maken hebben met een niet benaderbare overheid, die enkel maar uitdijt en ondoordringbaarder wordt, is angstaanjagend voor iedereen die enkel het Nederlands staatsburgerschap heeft (en daar dus afhankelijk van is.) Ik hoor niet bij de doelgroep die toeslagen of wat dan ook voor douceurtjes krijgt. Maar ik kijk dus wel uit naar een ander land om oud in te worden. Dit land is in essentie onveilig aan het worden.

Dus, lobbyende guurders Bobboomeralina en Zogenaamde Landgenoten, het belichten van de toeslagenaffaire dor Geenstijl is geen valse empathie of opportunisme, het ligt volledig in lijn met de rol van de broodnodige luis in de pels van een steeds cynischer overheid en kabinet dat zonder mandaat aan het doorrammen is.