Afgelopen week - geheel toevallig op de dag dat bekend werd dat voorheen Rutte 3 integraal door wil gaan als Rutte 4 - kwam het PWC-onderzoek naar het langgezochte Memo Palmen eindelijk naar buiten. Dat memo is enkele jaren oud en beschreef intern bij de Belastingdienst alles wat mis ging met de kinderopvangtoeslagen. Er werd niets mee gedaan, het memo opzettelijk weggemoffeld en het ongekende onrecht van een overheid die onschuldige burgers bedreigt en hun levens verwoest ging gewoon ongehinderd verder. Enfin, nu kwam dat memo naar buiten en het probleem is: het is een ontzettend beleidstechnisch verhaal, waarvan de symbolische waarde (de Rutte Doctrine voorkomt openheid, erkenning, zelfkritiek en foutherstel) groter is dan de inhoudelijke toevoeging aan het toeslagenschandaal.

MAAR. Er is uiteraard weer een MAAR, met de M van Mark. Uit tweets van eenmanstegenmacht Omtzigt maken we op dat het onderzoek niet volledig is, niet alle informatie is geopenbaard en ook de gevraagde concepten van het consultantsrapport (en wie zich daar nog inhoudelijk mee konden en mochten bemoeien) nog niet aan de Kamer zijn gestuurd. Terwijl dat wél had gemoeten. Dus is er een debatverzoek met meerderheid, en gaan we wéér een rondje Toeslagschelden in de Tweede Kamer binnenkort. Want de gifbeker voor de gedupeerden, die is nog lang niet leeg.

'66 en vvd willen geen nieuwe bestuurscultuur

Groenlinks en Den Haan kennelijk ook niet

Nog steeds regeert het zelfmedelijden bij ambtenaren

Bas van den Dungen, hoogste belasting-ambtenaar op Financiën, vindt het allemaal maar zielig voor zijn ambtenaren

Maar dit is wat een onbetrouwbare overheid met je kan doen