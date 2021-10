Wat is nog dommer dan een galg meenemen naar een wappiedemo? Over die galg twitteren dat ie voor Hugo de Jonge is natuurlijk. En wat is nog dommer dan over die galg twitteren dat ie voor Hugo de Jonge is? Als Openbaar Ministerie onderzoek laten doen naar die tweet. Kijk. Wij zijn ook geen fan van al dat rapalje dat politici serieus bedreigt, die lui verdienen ferme tikken op hun achterste van de Lange Arm der Wet en wij zijn de allerlaatsten om onze hand in het vuur te steken voor DannyFalcon88 en zijn verdere communicatie met politieke ambtsdragers. Maar. Deze boodschap is, hoe debiel ook, gewoon openbaar op Twitter gezet en daarmee eerder een bijdrage (in de juridische, niet in de intellectuele zin des woords) aan het publieke debat dan een gerichte bedreiging. En door dit onderzoek kan Danny fucking Falcon88 zich opwerpen als Strijder voor het Vrije Woord in plaats van dat iedereen die niet gek is Danny fucking Falcon88 gewoon in zijn eigen sop gaar laat koken. Wat radicaliseringsexpert Jelle van Buuren zegt, dus: "Volgens hem moet het Openbaar Ministerie ook ‘ontzettend goed nadenken’ of het hier iets aan wil doen. ,,Want het kan door de andere kant ook zo geframed worden dat de vrijheid van meningsuiting in het geding is. Je kunt niet achter iedereen aangaan die opereert op het randje van de vrijheid van meningsuiting.’’"

UPDATE: Hugo de Jonge doet aangifte van bedreiging