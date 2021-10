Vorige week pakte Het OM weer eens groot uit met een jubelend persbericht over een enorme overwinning op Het Kwaad. Er waren maar liefst NEGEN SCHORRIEMORRIES in Eindhoven opgepakt die iets Heel Ergs van plan waren. Het OM-bericht excelleerde dusdanig in complete vaagheid dat we het nieuws maar op NieuwNieuws parkeerden. Want de politie had alleen "gegevensdragers" in beslag genomen, maar geen bommen en granaten en schietgeweren. Gegevensdragers is juridisch-ambtelijke OM-taal voor "we hebben eigenlijk niks". Het ging om 8 mannen met een Nederlands paspoort (maar een mediterrane achtergrond - lol) en 1 Afghaan. Nu krijg je dat Nederlandse paspoort in dit land eerder alsdan een QR-code of een rijbewijs, dus ga er maar vanuit dat die 8 ook geen Jantje, Pietje en/of Keesje zijn.

Als we de advocaten van de NEGEN TERREURVERDACHTEN mogen geloven, bestaat de uitgeschakelde Eindhovense terreurcel uit keurige knakkers met een regulier bestaan die zaten te ginnegappen in een Telegram-kanaaltje.

Volgens Peter Plasman, advocaat van twee van de verdachten, zijn er door de groep mannen ‘heel nare teksten’ gebezigd over de genoemde politici. Maar de raadsman zegt van dat een serieus plan voor een aanslag niets is gebleken. Zijn cliënten erkennen de gesprekken, maar hebben volgens Plasman verklaard dat het gaat om ’sarcasme en zeer foute humor, in melige buien’. (Volkskrant)

Wijze les van dit alles. Doe een beetje normaal op sociaalmedia en in de digitale kleedkamers. Pas op met woorden als "tribunaal" in Slack en WhatsApp. Want voor je het weet sta je met Bryan Roy zwerfvuil uit een plantsoen te plukken.