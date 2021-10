De coronapas is een goede reden om te demonstreren. Om in verzet te komen, ook. Het is een gruwel van een middel, dat op verkeerde gronden is ingevoerd, te veel negatieve neveneffecten heeft, polariseert, politiemensen maakt van gewone burgers en bovenal door een onbetrouwbare, om niet te zeggen absoluut leugenachtige overheid is opgelegd zonder eerlijke ethische discussie of zelfs maar een voorgenomen einddatum.

Desalniettemin is buiten boe roepen in een grote groep à priori een beetje een domme bezigheid want Hugo zit ergens in z'n VT-woonkamer toch geen ene zier te geven. Ten tweede weet je nooit wie er naast je staat. Erger nog: je weet juist wel dat de Complotmarmot er zal zijn, met in zijn kielzog de harde kern van het tot complotkermis vervallen Forum voor Debiliologie, de dansschool van Willem Engel, prinsenvlagvendeliers en mensen die alle critici gratis munitie geven door de aandacht van het onderwerp af te leiden met zogenaamde "ongepaste vergelijkingen".

In dubio zijn, kent u dat gevoel nog in dit hele debat? Enerzijds wensen wij van de GeenStijl een opkomst van een miljoen mensen, gevaccineerden en ongevaccineerden beiden, zij aan zij tegen maatregelen die niet (meer) uit te leggen zijn en meer schade berokkenen dan goed doen. Anderzijds zijn ook binnen de stijlloze burelen de opvattingen verdeeld. Principieel vinden we op GSHQ allemaal dat het QR-systeem een spookstation is dat we nooit hadden moeten bereiken op een benauwende dodenrit langs de ravijnen van onze individuele rechten, die we desondanks allemaal samen moeten uitzitten. En daarbinnen maakt iedereen zijn eigen vrije, individuele keuzes. Zoals het éigenlijk hoort, HUGO, miezerig mispunt.

Dezelfde gewenste uitkomst delen - een QR-loze samenleving met respect voor ieders vrije keuze en opvattingen - betekent echter niet dat je per definitie dezelfde analyses en opvattingen deelt over de coronamaatregelen en wat daar al dan niet achter of onder schuil zou gaan. En op de Dam zullen - behalve heel veel normale, rechtschapen, principiële en vrijheidsminnende mensen - toch te veel wappies (ja, wappies, ja) aanwezig zijn voor wie het QR-station geen eindhalte is, maar juist het vertrekpunt van de konijnenholtrein naar koekwausland op spoor 9¾, waar warhoofdconducteur Baudet veel te hard het ziejewef-riedeltje op zijn fantastenfluitje blaast. Waarna hun loco-motief alsnog achteruit begint te rijden. Want als complotdenkers één ding heel goed kunnen, is het wel het misbruiken en verdraaien van losse feiten om terug te redeneren naar de vooraf ingenomen standpunten van hun eigen ontspoorboekje.

Kortom. We wensen heel Nederland een QR-vrije samenleving, we wensen alle gevaccineerden én ongevaccineerden een volledige vrije keuze zonder drang en dwang, we hopen dat de waterkanonnen zwijgen in Amsterdam en we zijn blij dat zo veel mensen gele parapluutjes hebben want die komen goed van pas voor alle miezer die van boven komt. Na afloop een apartheidsvrije horecagelegenheid zoeken om iets warms te drinken, kan via deze pagina.

Good day, and good luck.

U moet kiezen: de "objectieve" NPO...

...of de livestream met Lunchwijntje

Blik vanaf de Beurs